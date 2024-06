Catalina, la abuela de Loan y anfitriona del almuerzo del 13 de junio pasado en el que el niño desapareció en el paraje “El Agarrobal”, en la provincia de Corrientes; dio una entrevista con TN en la que recordó aquel encuentro que organizó en su casa, se refirió a su vínculo con los invitados y pidió tener novedades pronto sobre el paradero de su nieto.

“No tengo ninguna noticia de Loan. Yo quiero saber la verdad, qué es lo que pasa”, dijo Catalina, de 87 años, quien se mostró dolida por la desaparición de su nieto y contó que se lo imagina cada vez que mira el monte.

En este sentido, señaló que los detenidos por el caso están presos porque “no tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura”. Además, aseguró que, a esta altura de la investigación, ya no espera “nada de nadie”.

“De la familia, algunos están conmigo y algunos no. Estoy con ustedes a ver si me encuentran a Loan. Como soy la abuela, soy muy sentimental a la persona de mi sangre. Y encima de mi apellido, cómo no lo voy a sentir. Y encima vino a visitarme. Parece que vino a despedirse. Eso es lo que siento. Nadie me puede sacar de la cabeza y del corazón el dolor. Estoy sufriendo bastante”, se sinceró Catalina.