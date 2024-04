La directora de la Escuela de Enología de San Juan, Rosana Zucotti, dialogó con DIARIO HUARPE y contó la triste historia que vienen sufriendo desde hace tiempo y que se ha agravado en este último año por los constantes robos que se producen durante el día, los fines de semana.

La profesora Zucotti explicó que el predio denominado campo del establecimiento, que está ubicado en inmediaciones de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, donde los alumnos realizan sus tareas específicas de campo y de la carrera, cuenta con servicio de custodia policial brindado por el gobierno provincial, pero igual se producen los robos.

La causa es la franja horaria en que la custodia se encuentra en el predio (el cual no cuenta con cierre perimetral) que va de 19 horas a 7 de la mañana los siete días de la semana. Ahora bien, ¿cómo es posible que se produzcan los robos, fue la consulta de DIARIO HUARPE y la respuesta fue que en la franja horaria que va de las 7 de la mañana a las 19 horas los días sábado y domingo no hay custodia policial. Ese es el momento propicio para que los delincuentes ingresen al predio y tengan todo el tiempo necesario para cometer los saqueos y destrozos en el galpón y el sitio de apicultura.

Zucotti explicó que durante los días hábiles no se producen robos porque en el horario que no hay custodia policial hay actividad docente, pero los fines de semana, la custodia no está en el horario antes mencionado y esto deja 12 horas de ausencia policial que los malvivientes aprovechan.

Los robos se vienen dando desde comienzo de este año y han desmantelado al sector de campo, dijo la máxima autoridad del establecimiento. Comenzaron con la sustracción de una bomba de agua, que dejó al sitio de clases sin agua potable, pero también se han robado un gran número de azadones, tijeras, rastrillos, barrehojas, carretillas. Aunque el vandalismo está presente porque han roto cajas del sector apiario (donde se desarrolla la apicultura) y herramientas especiales del sector, que según la directora son imposibles de reemplazar.

La solución al problema sería que la custodia policial cubra las 12 horas de ausencia por día durante el fin de semana y de esa manera los ladrones no tendrían un espacio de tiempo para ingresar al predio sin que nadie los vea, ya que tampoco se cuenta en ese lugar con un casero.