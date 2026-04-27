La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un giro clave en las últimas horas: la Justicia federal de Morón dictó la falta de mérito para uno de los imputados, al considerar que no existen pruebas suficientes para procesarlo. Se trata de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”, señalado como presunto autor intelectual del hecho.

La resolución implica que el acusado recupera la libertad técnica, aunque continuará ligado a la causa judicial que busca esclarecer el asesinato de Lara Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri, ocurrido en septiembre del año pasado y que conmocionó al país.

Cubas Zavaleta había sido detenido tras la declaración de un testigo de identidad reservada que lo vinculó con la planificación del ataque. Sin embargo, el juzgado determinó que, hasta el momento, no existen evidencias contundentes que lo ubiquen en la escena del crimen ni que prueben su participación directa en la organización del hecho.

A pesar de esta decisión, la causa sigue en curso y podría tener novedades en las próximas semanas. Los investigadores aguardan resultados de peritajes técnicos y análisis de comunicaciones telefónicas que aún no fueron incorporados al expediente y que podrían modificar la situación procesal del imputado.

En paralelo, la investigación apunta a la extradición de otro sospechoso clave: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. La Justicia de Perú ya autorizó su traslado a la Argentina, donde deberá enfrentar cargos por delitos graves, entre ellos homicidio agravado y privación ilegal de la libertad.

El caso, que expuso la brutalidad del crimen y sus posibles vínculos con el narcotráfico, continúa generando impacto social y judicial. La falta de mérito dictada ahora no cierra el expediente, sino que deja abierta la investigación a la espera de nuevas pruebas que permitan determinar las responsabilidades detrás del triple asesinato.