En una jornada marcada por la tensión internacional y las operaciones de desminado en el Estrecho de Ormuz, Donald Trump volvió a patear el tablero. Este sábado, el presidente de los Estados Unidos se refirió a las negociaciones de paz que se llevan adelante en Islamabad con una postura de total indiferencia respecto al éxito de la diplomacia.

"Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado", disparó Trump ante los periodistas, justificando su desinterés en el resultado final de las charlas al considerar que Washington ya obtuvo la ventaja estratégica tras los últimos enfrentamientos bélicos.

El mandatario republicano insistió en que su país salió beneficiado del conflicto directo con el régimen de Teherán. Según su visión, la posición de fuerza de Estados Unidos es lo que le permite hoy no depender de una firma en un papel. “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”, agregó con el estilo frontal que lo caracteriza.

Las declaraciones de Trump caen como un balde de agua fría en Pakistán, donde los equipos diplomáticos intentan consolidar el cese de hostilidades tras los ataques de finales de febrero. Mientras el CENTCOM trabaja para reabrir el paso de petróleo en el Golfo Pérsico, el líder de la Casa Blanca dejó en claro que la prioridad para él no es el consenso, sino la ratificación de su poderío militar.

Con este escenario, la incertidumbre sobre la estabilidad del mercado energético y la seguridad mundial vuelve a crecer, a la espera de una respuesta oficial por parte del régimen iraní ante lo que consideran una "amenaza a la tregua".