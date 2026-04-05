El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo un mensaje enigmático en su red Truth Social, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y a pocas horas de que venza el ultimátum impuesto a Irán.

“¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, fue el breve texto difundido por el mandatario, sin mayores precisiones. La publicación se conoció en un contexto de alta tensión, marcado por negociaciones en curso y advertencias de posibles acciones militares.

El mensaje fue interpretado como una posible extensión del plazo que Washington había fijado para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. De confirmarse, el nuevo límite se trasladaría a la medianoche del miércoles en horario GMT.

Horas antes, Trump había señalado que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con el régimen iraní. “Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, afirmó en declaraciones a Fox News.

El mandatario también reiteró que, en caso de no concretarse un entendimiento, evalúa avanzar con medidas de fuerza. Entre ellas, mencionó posibles ataques a infraestructura clave en Irán, como centrales eléctricas y puentes.

En paralelo, aseguró que otorgará “inmunidad” a los negociadores iraníes, en el marco de las conversaciones en curso.

Desde Irán, las autoridades respondieron con advertencias. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, sostuvo que las acciones de Estados Unidos podrían derivar en un escenario de mayor conflicto en la región y cuestionó las amenazas de intervención militar.

El ultimátum está vinculado a la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha sido uno de los principales factores de inestabilidad desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En este escenario, las negociaciones continúan mientras se acerca el nuevo plazo anunciado por el mandatario estadounidense.