El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca este jueves 15 de enero, confirmó un alto funcionario estadounidense.

La reunión, que tendrá lugar apenas días después de que Machado fuera recibida por el papa León XIV en el Vaticano, se produce en medio de una situación política regional convulsionada tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Publicidad

Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido una voz central de la oposición venezolana y ha defendido la necesidad de una transición democrática en su país. La visita a Washington obedece tanto a su rol internacional como a las gestiones diplomáticas para discutir el futuro político y humanitario de Venezuela con líderes globales.

El encuentro también se da cuando Estados Unidos evalúa su posición frente a la transición política venezolana y las relaciones con el gobierno interino que asumió tras la salida de Maduro. Aunque Trump no ha respaldado oficialmente a Machado como futura líder del país (inclusive expresó dudas sobre su apoyo interno) ha señalado su disposición a recibirla y dialogar sobre el rumbo de la situación venezolana.

Publicidad

La reunión de este jueves será observada con atención por gobiernos y analistas internacionales, ya que puede influir en decisiones políticas y estratégicas relacionadas con Venezuela, así como en la postura de Washington frente a la crisis y la reconstrucción democrática.