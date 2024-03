Tyson Fury analizó Anthony Joshua vs. Francis Ngannou y dejó un contundente mensaje

En el evento "Knockout Chaos" de este viernes en Arabia Saudita, Anthony Joshua y Francis Ngannou se enfrentarán en un emocionante combate de Peso Pesado. Sin embargo, aunque Tyson Fury no muestra preferencia por quién saldrá victorioso, deja en claro que el africano le debe mucho después de su enfrentamiento en octubre pasado. De esa forma, crecen aún más las expectativas por lo que viene.

El pasado encuentro entre Fury y Ngannou vio al excampeón de Peso Pesado de UFC perder por decisión dividida después de derribar al campeón de boxeo en la pelea. Ante la pregunta sobre el ascenso de Francis en el mundo del boxeo, Tyson respondió con un tono jocoso: "De nada". "Es una buena pelea entre Joshua y Ngannou", añadió el británico a The Stomping Ground.

Publicidad

"Cuando peleé contra Ngannou, fue una pelea desigual y una pelea de toros, pero así son las cosas. Los estilos hacen las peleas", señaló. Fury reconoce el impacto que tuvo su enfrentamiento con Ngannou en la carrera del peleador de la PFL, señalando: "Lo puse en el mapa, lo hice multimillonario y ahora le estoy haciendo ganar aún más dinero. Entonces, él necesita agradecerme. Necesita arrodillarse y besarme los pies, ¿no?".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundencia de Tyson Fury

Mientras tanto, Fury se está preparando para enfrentarse a Oleksandr Usyk en una pelea de unificación del campeonato indiscutible de Peso Pesado en Arabia Saudita en mayo, una contienda muy esperada. Sobre el ganador de Joshua vs. Ngannou, Tyson aprovechó para comentar que podrían enfrentarse al ganador de su propia pelea, lo que sería nuevamente revolucionario.

Aunque no ofrece una predicción sobre el resultado, Tyson Fury está interesado en ver el desenlace de la pelea: "No lo sé y no me importa, para ser honesto. El mejor hombre ganará esa noche. Son gigantes de peso pesado, ¿no? Cualquiera puede ganar". Sin lugar a dudas, el mundo del boxeo está revolucionado desde la llegada de Francis Ngannou, más aún por las rivalidades que han nacido.