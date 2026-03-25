Ucrania llevó adelante un ataque masivo con más de 400 drones contra distintas regiones de Rusia y la península de Crimea, en lo que se convirtió en una de las ofensivas más grandes desde el inicio de la guerra, según informaron autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que logró interceptar 389 drones en diferentes puntos del país, distribuidos en al menos 13 regiones, lo que evidencia el alcance geográfico del ataque y la capacidad creciente de Kiev para golpear en profundidad territorio enemigo.

Los impactos y la actividad de defensa aérea se registraron en zonas clave como Belgorod, Kursk y otras áreas cercanas a la frontera, además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, donde también se reportaron incidentes vinculados a la ofensiva.

El ataque provocó incendios y daños en infraestructura, incluyendo instalaciones energéticas y portuarias, mientras que en algunas regiones se registraron interrupciones en servicios y medidas de emergencia por parte de las autoridades locales.

Este operativo se produjo en un contexto de fuerte escalada militar, apenas un día después de que Rusia lanzara uno de los mayores bombardeos sobre Ucrania, con cientos de drones y misiles dirigidos a distintas ciudades, en una dinámica de represalias cruzadas que intensifica el conflicto.

Analistas señalan que el uso masivo de drones de largo alcance por parte de Ucrania refleja un cambio estratégico en la guerra, permitiendo atacar objetivos lejanos sin recurrir a aviación tripulada, mientras Moscú mantiene su ofensiva sobre infraestructura y zonas urbanas ucranianas.

La escalada ocurre además en un escenario internacional complejo, con negociaciones estancadas y la atención global dividida por otros conflictos, lo que podría influir en el nivel de apoyo militar y político hacia Ucrania en las próximas semanas.