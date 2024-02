Los gremios docentes nucleados en la Confederación Argentina del Trabajo (CGT) anunciaron este miércoles un paro para el próximo lunes 4 de marzo, fecha coincidente con el inicio de clases en San Juan. UDA y AMET, que forman parte de la central sindical, confirmaron a DIARIO HUARPE su adhesión a esta medida de fuerza. Mientras tanto, desde UDAP manifestaron que Ctera no se sumará a nivel nacional, pero no descartan llevar adelante el paro según lo que suceda en la paritaria con el Gobierno provincial este jueves. Según manifestaron las autoridades de los tres sindicatos, requieren de una composición salarial de al menos un 50%, hoy una cifra difícil de alcanzar en la previa. Por estos motivos, peligra el comienzo de las actividades en la provincia.

El Gobierno nacional no cede la negociación salarial y, encima de no que no ofrecieron un aumento en el salario mínimo, eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Es por esta situación que los gremios nucleados en la CGT indicaron que “no tuvieron más opción” que realizar la medida de fuerza. En San Juan, esto se complica aún más con la situación en la paritaria local, debido a que aún no hay acuerdo entre las partes. Mientras el Gobierno ofrece un 12% de incremento para los salarios de marzo, los gremios piden una recomposición salarial aún mayor.

La decisión de UDAP, si adherirse o no al paro, dependerá de lo que suceda en la negociación de este jueves. Conforme indicó la secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, si bien desde lo nacional Ctera no se adhiere a la medida de fuerza, como seccional San Juan podrían realizar un paro en reclamo al no acuerdo salarial.

“Recordemos que cada provincia es diferente, nosotros justamente no hemos cerrado paritarias. Si después de la paritaria de mañana la base decide que haya paro, habrá paro. Puede transformarse en un paro provincial”, planteó Quiroga.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, contó sobre lo fundamental que es que los docentes entiendan el porqué de esta medida de fuerza que se llevará adelante el lunes.

“Tenemos que dar a conocer y concientizar de por qué van a hacer este paro. Tenemos que dar a conocer que el Fonid desaparece. Mañana habría que esperar cuál es la propuesta del gobierno de la provincia respecto a esta situación”, manifestó.

Por su parte, Daniel Quiroga de AMET, dijo que este paro es completamente nacional y que nada tiene que ver con las negociaciones locales.

“El Gobierno nacional no tiene ningún interés en negociar nada. Ha eliminado el fondo compensador. No dialoga con nadie, discrimina. No conoce las realidades de un país, ni de las provincias del interior. Está centrado en las cuatro avenidas donde se concentra la actividad financiera”, comentó.

Con dos de los tres gremios confirmados en la adhesión al paro nacional, el inicio de las clases peligra en San Juan. Tal como sucedió en el 2023, cuando las escuelas de la provincia estuvieron sin clases durante poco más de dos semanas, aunque en ese momento la medida de fuerza no fue apoyada por ningún gremio.

La negociación local

Quiroga advirtió que UDAP pedirá una mayor recomposición salarial, más que de 12% que ofrecen las autoridades locales. “Ojalá que logremos una mejor recomposición para los trabajadores, para el sueldo. UDAP quiere juntarse mes a mes, porque no se sabe lo que va a pasar en este país”, advirtió.

En sintonía Navarro aseguró que las bases solicitaron al menos un 50% de recomposición salarial, dado que plantean que “no alcanza” y que el porcentaje ofrecido por la provincia es completamente insuficiente, además de ser considerado “una burla”.

Dato

Durante el mes de enero y febrero el gobierno de Marcelo Orrego decidió pagar el Fonid con recursos provinciales y todo indica que lo mismo pasará en los meses siguientes.