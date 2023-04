UFC 287: Santiago Ponzinibbio promete una victoria este sábado

El reconocido peleador argentino de MMA, el platense Santiago Ponzinibbio, vuelve a la jaula este sábado. El 8 de abril, en Miami, se llevará a cabo el UFC 287. Ahí, el "Rasta" se medirá con Kevin Holland en el octágono más famoso del planeta. Sin dudas, será un combate electrizante, candidato a mejor pelea de la noche. Hablando con el sitio oficial de la compañía, el sudamericano no se guardó nada.

"La compañía me ofrecí esta pelea con Kevin Holland y creo que será un gran espectáculo, es lo que busco. Quiero dar buenas peleas, dar espectáculos. Esta pelea lo tiene todo para ser una más de esas emocionantes. Si tengo que elegir, prefiero ese tipo de peleas. No la elegí, me la ofrecieron y yo acepté", fue lo que comenzó diciendo Santiago, mostrándose emocionado por lo que viene.

Luego, Ponzinibbio dijo: "Tanto él como yo hemos ganado tres bonos de performance en las últimas cuatro peleas. Está todo dado para que sea un combate muy emocionante para los fanáticos. Uno nunca termina de descubrir todo, ya llevo diez años en la compañía. Alex Morono era un peleador más móvil, que es cinturón negro en taekwondo, un tipo que es derecho, cambiaron varias cosas".

Análisis de Santiago Ponzinibbio

"Tuve varios cambios y varios problemas para enfrentar esta pelea, pero por suerte terminó con un final feliz para mí. Sentí el poder de él, fue una pelea dura, complicada. Pero en el tercero logré introducir esa mano derecha y contento de poder salir adelante después de tantas adversidades antes de ese combate. Estoy muy feliz por ese triunfo", expresó también el nacido en La Plata.

Para sentenciar, Santiago Ponzinibbio aseguró: "Muy contento y emocionado por esto, la verdad que Miami es la capital de Latinoamérica. Hoy por hoy hay muchísimos argentinos, sin dudas voy a sentir la localidad, estaré muy feliz de darle la victoria a todos los que vayan a alentarme este sábado. Se viene un UFC 287 espectacular, con peleas más que emocionantes y con mucho en juego".