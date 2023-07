¿UFC en el Bernabéu? El mensaje de una estrella de las MMA que ilusiona a todos en España

En las últimas horas, una estrella de UFC dejó varias frases interesantes para los fanáticos. Se trata de Ilia Topuria, quien fue visitado por Sergio Ramos en su última pelea en Jacksonville, evento en el que terminó con una victoria a su favor ante Josh Emmett. El futbolista español no sólo pudo ver de primera mano la actuación de su compatriota, sino que también compartió tiempo con él. Por eso, en diálogo con The MMA Hour, el contendiente no se guardó nada.

"Hace un año o algo así, me envió un mensaje de texto después de una de mis peleas. Empezó a seguirme en las redes sociales, a enviarme mensajes de texto y para esta pelea me dijo que te voy a vigilar para apoyarte. Yo estaba como, '¿En serio? ¿Vendrás?' Me dijo: 'Sí, estoy de vacaciones. No tuve ningún partido de fútbol, ​​partido de fútbol, ​​así que voy a ir a verte pelear'", fue lo que expresó Topuria al comienzo.

Luego, Ilia también agregó: "Empieza a crecer poco a poco. Lento es la forma más rápida de llegar a donde quieres estar, siempre solía decir esto. Siempre vi todo este movimiento en mi mente, solo era cuestión de tiempo que todo esto se hiciera realidad. Eso es todo. Simplemente disfruto el proceso. Ver cómo está creciendo el MMA en España es una locura, porque recuerdo que cuando empecé, nadie sabía nada de MMA".

"Eran como, '¿Qué deporte es ese?' '¿Qué estás haciendo?' '¿Se golpean entre ellos?' Preguntas locas. En este momento, todos saben todo sobre MMA. Todo el mundo sigue el UFC. Estoy bastante seguro de que si UFC trae un evento a España, van a llenar toda la arena en un día. Madrid, Santiago Bernabéu, en ese estadio. Sí. Se van a vender. No tengo ninguna duda al respecto", sentenció el español.

Palabras anteriores de Topuria

Días atrás, en The MMA Hour, Ilia Topuria dijo sobre Alex Volkanovski: "Nada especial. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Hizo un buen trabajo en la pelea. Lo derribó, molido y golpeado. No me impresionó en absoluto. Vi lo que se suponía que debía ver, ya sabes, vencer a Rodríguez, porque nunca me gustó el estilo de lucha de Jair. Para mí, será una pelea fácil con Volkanovski. Cada vez que subo en la clasificación, cada pelea será más fácil para mí. ¿Y por qué? Porque es más fácil tener un plan de juego contra muchachos que son más técnicos que pelear contra alguien que es impredecible".