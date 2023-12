UFC Vegas 83: hora, TV y cartelera del evento

Este sábado, 9 de diciembre, el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, será testigo de un emocionante enfrentamiento entre dos talentosos peleadores de Peso Gallo. Song Yadong, el séptimo clasificado mundial de la división, se enfrentará a Chris Gutiérrez, quien se encuentra en la posición quince. Ambos medirán feurzas en el evento principal de la cartelera del UFC Vegas 83.

Conocido como el 'Kung Fu Kid', el chino-estadounidense Song Yadong de 26 años buscará su segunda victoria consecutiva tras su impresionante nocaut a Ricky Simón en abril pasado. Con un récord de 20-7 y un historial de 12 finalizaciones (9 nocauts y 3 sumisiones), ha acumulado dos rachas de tres victorias en UFC a lo largo de su carrera de seis años en la organización.

Por su parte, Chris Gutiérrez, apodado 'El Guapo', de 32 años y con un récord de 20-5, buscará su segunda victoria consecutiva después de una decisión unánime sobre Alateng Heili en octubre de este año. El mexicano ha experimentado una racha de cuatro victorias consecutivas y presentará su estilo agresivo en busca de un triunfo destacado en UFC Vegas 83.

En la pelea co-estelar de la noche, Anthony Smith y Khalil Rountree Jr., ambos estadounidenses, se enfrentarán en una batalla de Peso Semi-Pesado. Además, la cartelera incluirá emocionantes peleas protagonizadas por luchadores brasileños como Allan Nascimento, André Muniz, Melquizael Costa y Luana Santos, quienes se enfrentarán a Sumudaerji, Jun Yong Park, Steve Garcia y Stephanie Egger, respectivamente. La acción está lista para desplegarse en una noche llena de combates intensos en UFC Vegas 83.

Cartelera del UFC Vegas 83

Estelares

Song Yadong vs. Chris Gutierrez | Peso Gallo.

Anthony Smith vs. Khalil Rountree Jr. | Peso Semi-Pesado.

Sumudaerji vs. Allan Nascimento | Peso Mosca.

Nasrat Haqparast vs. Jamie Mullarkey | Peso Ligero.

Junyong Park vs. Andre Muniz | Peso Mediano.

Song Kenan vs. Kevin Jousset | Peso Wélter.

Preliminares

Hyunsung Park vs. Shannon Ross | Peso Mosca.

Steve Garcia vs. Melquizael Costa | Peso Ligero.

Luana Santos vs. Stephanie Egger | Peso Gallo

Daniel Marcos vs. Carlos Vera | Peso Pactado.

Horarios

Ecuador: 19:00.

Colombia: 19:00.

Perú: 19:00.

Argentina: 21:00.

Chile: 21:00.

Ciudad de México: 18:00.

Nueva York: 19:00.

Madrid: 01:00.

Transmisión

Las peleas del UFC Vegas 83 serán transmitidas por ESPN, Star + y UFC Fight Pass.