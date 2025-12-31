La FIFA anunció una dura sanción contra Botafogo por incumplimiento en los pagos correspondientes al traspaso de Thiago Almada desde Atlanta United, situación que involucra también al Olympique de Lyon y que abrió un conflicto entre las instituciones. El enganche argentino, campeón del mundo en 2022, fue transferido en julio de 2024 por 21 millones de dólares, con un esquema de pagos estipulado hasta junio de 2026. Sin embargo, tras abonar solo dos cuotas, el club brasileño dejó de cumplir con los montos acordados.

Thiago Almada ganó dos títulos importantísimos con Botafogo en 2024: la histórica primera Copa Libertadores del club y el Brasileirao (Campeonato Brasileño).

Frente a este escenario, el ente regulador del fútbol mundial comunicó que Botafogo no podrá realizar incorporaciones durante los próximos tres mercados de pases. La medida impactará de lleno en la planificación deportiva del equipo ahora dirigido por el argentino Martín Anselmi, que deberá afrontar este período sin posibilidad de reforzarse.

Desde Atlanta United aseguran que, dentro de la estructura del acuerdo, fueron los únicos que no recibieron los pagos correspondientes, pese a que Botafogo y Lyon también estaban involucrados en el mecanismo de transferencia. A través de sus redes sociales, el club brasileño admitió que existieron conversaciones con la institución estadounidense y con los representantes del jugador, aunque señaló que las negociaciones se frenaron al cierre de la temporada, con la intención de retomarlas en el siguiente mercado.

En Brasil, la resolución se interpreta como un punto de inflexión para el club carioca, que atraviesa un proceso de reestructuración tras la salida de John Textor como propietario. Almada, campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo tras la final ante Atlético Mineiro disputada en el Monumental, actualmente integra el Atlético de Madrid, pero quedó envuelto en un conflicto que continúa generando repercusiones entre sus ex equipos.