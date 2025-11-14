Un accidente de gran magnitud sacudió este jueves por la mañana la Planta Potabilizadora Echeverría, en Paraná, cuando un caño de la red de agua reventó mientras dos operarios municipales instalaban una nueva cañería. El episodio quedó registrado en un video que se viralizó en pocos minutos y muestra el momento exacto en que una enorme columna de agua impulsa a los trabajadores fuera de escena.

Según confirmaron fuentes del Municipio, ambos empleados se encuentran fuera de peligro, aunque sufrieron lesiones menores producto del impacto. Las imágenes también muestran cómo sus compañeros, que se encontraban fuera del pozo, corren de inmediato para asistirlos.

De acuerdo con los primeros indicios, una perforación realizada con una amoladora habría sido el desencadenante de la explosión. Las tareas formaban parte de una obra que había sido reprogramada el día anterior por la lluvia y que comenzó a las 7 de la mañana. La intervención es clave para mejorar el suministro de agua potable hacia el Centro Distribuidor Ramírez y garantizar un mejor servicio en la zona oeste de la ciudad.

El secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que los operarios estaban instalando un nuevo conducto de impulsión y el manifold, pieza que conecta la cañería existente con la ampliación del sistema. “No hay modo de avanzar sin interrumpir el servicio”, detalló el funcionario, quien confirmó que se investigará el mecanismo exacto que provocó la rotura.