Una situación de extrema urgencia se vivió en la vía pública cuando un colectivo de la línea 244 de la RedTulum desvió su recorrido habitual para trasladar a un niño de entre 8 y 9 años que estaba convulsionando hasta el Hospital Rawson.

El episodio ocurrió mientras la unidad, interno 186, circulaba con pasajeros a bordo. Al advertir el estado de salud del menor, que se encontraba junto a su madre, el chofer tomó la decisión de dirigirse directamente al centro de salud, priorizando la emergencia médica por sobre el trayecto establecido.

Durante el traslado, los pasajeros colaboraron activamente para asistir al niño y acompañarlo hasta el hospital, demostrando un fuerte gesto de solidaridad y compromiso colectivo. Gracias a esta rápida reacción, el menor pudo recibir atención médica sin demoras que podrían haber puesto en riesgo su vida.

Al llegar al Hospital Rawson, el personal de seguridad habilitó el ingreso del colectivo por la rampa destinada a ambulancias, permitiendo que el niño fuera descendido rápidamente. Allí, los pasajeros ayudaron a trasladarlo hasta el sector de urgencias, donde fue recibido por el equipo médico.

La intervención del conductor y la coordinación espontánea de quienes viajaban en la unidad fueron clave para resolver una situación crítica. Desde el entorno hospitalario destacaron la importancia de la rápida respuesta y el valor humano demostrado ante la emergencia.