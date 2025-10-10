Una concesionaria ubicada en el departamento de Rawson, San Juan, abrió una convocatoria laboral para cubrir el puesto de asesor comercial. La búsqueda está dirigida a personas con perfil proactivo, orientadas a las ventas y con habilidades de comunicación y atención al cliente.

Entre las principales tareas a desarrollar, el puesto implica comercializar y generar nuevas oportunidades de venta de vehículos 0 km, visitar y asesorar a potenciales clientes, y acompañarlos durante todo el proceso de venta y entrega. Además, se espera que el candidato actualice la base de datos en el CRM y responda consultas por los diferentes canales de comunicación.

En cuanto a los requisitos, la empresa solicita contar con una experiencia mínima de dos años en ventas de autos o camiones, conocimientos en prospección de clientes, negociación y cierres de ventas, y carnet de conducir vigente, condición excluyente para desempeñar las tareas. También se valoran la buena presencia, la comunicación efectiva y el trato cordial.

El aviso aclara que la búsqueda es exclusivamente para el sexo masculino, con disponibilidad full time. Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum a: rrhh25.comercial@gmail.com indicando en el asunto: ASESOR COMERCIAL SAN JUAN.

La convocatoria está abierta para trabajar en Rawson, San Juan, y representa una oportunidad laboral dentro del sector automotor, que continúa incorporando personal especializado en atención y ventas directas