Un concesionaria de Rawson busca sumar asesor comercial
Una concesionaria ubicada en el departamento de Rawson, San Juan, abrió una convocatoria laboral para cubrir el puesto de asesor comercial. La búsqueda está dirigida a personas con perfil proactivo, orientadas a las ventas y con habilidades de comunicación y atención al cliente.
Entre las principales tareas a desarrollar, el puesto implica comercializar y generar nuevas oportunidades de venta de vehículos 0 km, visitar y asesorar a potenciales clientes, y acompañarlos durante todo el proceso de venta y entrega. Además, se espera que el candidato actualice la base de datos en el CRM y responda consultas por los diferentes canales de comunicación.
En cuanto a los requisitos, la empresa solicita contar con una experiencia mínima de dos años en ventas de autos o camiones, conocimientos en prospección de clientes, negociación y cierres de ventas, y carnet de conducir vigente, condición excluyente para desempeñar las tareas. También se valoran la buena presencia, la comunicación efectiva y el trato cordial.
El aviso aclara que la búsqueda es exclusivamente para el sexo masculino, con disponibilidad full time. Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum a: rrhh25.comercial@gmail.com indicando en el asunto: ASESOR COMERCIAL SAN JUAN.
La convocatoria está abierta para trabajar en Rawson, San Juan, y representa una oportunidad laboral dentro del sector automotor, que continúa incorporando personal especializado en atención y ventas directas