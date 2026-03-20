Un dato clave complicaría a la familia de la nena desaparecida en Córdoba

La Justicia de Córdoba trabaja a contrarreloj para reconstruir qué ocurrió con la nena de 2 años que desapareció el pasado miércoles en la localidad de Cosquín. La niña fue localizada el jueves a unos 500 metros de su vivienda tras un operativo que duró casi 20 horas. La fiscal Silvana Pen, quien encabeza la causa, busca determinar con precisión dónde estuvo la menor, con quién y en qué circunstancias.

Aunque todavía no existe una hipótesis confirmada, la fiscalía ha centrado su atención en el círculo más próximo de la pequeña. Los investigadores intentan establecer si una persona conocida pudo haberla llamado, llevado o aprovechado un descuido de los adultos para alejarla de su hogar. Actualmente, se avanza con la toma de testimonios clave, el análisis de teléfonos celulares y el entrecruzamiento de datos.

El estado de salud que genera sospechas

El elemento que más inquieta a los investigadores es el informe médico tras el hallazgo. Según los profesionales del Hospital Domingo Funes, la nena no presentaba signos de deshidratación ni evidencias compatibles con haber pasado casi un día entero a la intemperie.

Apenas presentaba unos raspones leves y algunos magullones en su piel, un dato que refuerza la sospecha de que la niña no estuvo sola ni expuesta a los riesgos climáticos durante el tiempo que duró su ausencia. Esta condición física sugiere que la menor habría estado bajo el resguardo de alguien en un lugar cerrado antes de ser liberada.

El lugar del hallazgo y los rastrillajes previos

Otro punto de quiebre en la investigación es el lugar exacto donde apareció la menor. El sitio ya había sido rastrillado exhaustivamente por los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de búsqueda sin arrojar resultados positivos. Esto profundiza la teoría de que la niña pudo haber sido "devuelta" al área con posterioridad, lo que explicaría por qué no fue encontrada en los primeros rastrillajes.

En el marco de la búsqueda, la fiscalía también ordenó allanamientos en un circo instalado en las cercanías. Si bien desde la investigación aclararon que sus integrantes no son considerados sospechosos directos por el momento, no han sido descartados de las pericias generales que buscan reconstruir el minuto a minuto de lo sucedido. La presencia de este circo en la zona durante los días previos a la desaparición se convirtió en una de las líneas de investigación que la fiscalía no descarta.

Una investigación que avanza entre interrogantes

Mientras la niña se encuentra en buen estado de salud y ya está junto a su familia, la investigación judicial avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición. La contradicción entre el tiempo de ausencia y las condiciones físicas de la menor al momento de ser hallada se ha convertido en el eje central de la causa.

La fiscalía continúa con la toma de testimonios, el análisis de las comunicaciones y el entrecruzamiento de pruebas para determinar si hubo participación de terceros o si, por el contrario, se trató de un hecho que involucra exclusivamente al entorno familiar. Por el momento, no se han realizado detenciones ni se ha imputado a ninguna persona.