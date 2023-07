Sergio Uñac habló en detalle sobre cómo están trabajando la transición con Marcelo Orrego, quien lo sucederá como gobernador de San Juan. Según el mandatario, hubo diálogo entre ambos y aseguró que están intentando que sea un proceso cordial en el marco institucional y responsable porque esperan que “le vaya bien porque hay 820.000 sanjuaninos que dependen de eso”.

En un breve diálogo con la prensa, Uñac contó que hasta el momento todas las conversaciones fueron telefónicas debido a que el santaluceño no se encuentra en la provincia. Pero, adelantó, tienen una fecha estimativa del primer encuentro cara a cara con su sucesor: después del 20 de julio.

“Va a haber una absoluta disposición de mi parte”, dijo Uñac, quien también dijo que pondrá todo a disposición del proceso y también “los consejos que sean necesarios, las opiniones y las ideas que yo crea que son oportunas”.

Uno de estos procesos que puso en marcha la actual gestión es no realizar licitaciones en los próximos meses. “Todo lo que está en construcción va a seguir, pero sería un atropello hacer en los últimos dos o tres meses licitaciones que comprometan el próximo presupuesto”, dijo Uñac.

Esto, dijo, repercute en una desaceleración del crecimiento provincial, pero creen que es lo adecuado para darle libertad de decisión a la próxima gestión. Aun así, dijo, quedan todavía 5.000 viviendas en obra que continuarán y también la obra del Tambolar, entre otras de importancia.

En cuanto a eventos, un tema que ya generó chispazos por la cancelación de algunos que había previstos para el corto plazo. “Todo lo que comprometa presupuesto futuro no se va a desarrollar. Sí se hace el TC, el Six Days pero solo con apoyo privado y el mundial de Voley con fondos nacionales, pero la visita de la Selección Argentina no creo”, explicó.

En cuanto a la Vuelta a San Juan, Uñac dijo que, si bien los apremias los tiempos de presentación, están a la espera de una respuesta de parte de Orrego. “Planteamos la posibilidad, pero me dijo que tiene que consultarlo con su equipo”, aseguró.