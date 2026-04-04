Un fatídico accidente doméstico terminó con la vida de un hombre de 50 años este viernes por la tarde en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Acosta, cuando la víctima recibió una descarga eléctrica fulminante al manipular un equipo conectado a la corriente mientras estaba mojado.

El trágico hecho tuvo lugar en un domicilio de la calle Argandoña al 4600. Según el relato que el padre de la víctima brindó a los efectivos policiales, su hijo acababa de salir de la pileta y, sin secarse, tomó un micrófono que estaba enchufado a la red eléctrica.

El contacto del cuerpo mojado con el aparato con fallas o falta de aislamiento provocó una descarga fatal que lo dejó inconsciente en el acto.

Tras el incidente, los familiares dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, el personal médico llegó al lugar e inició las maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, no lograron salvarlo y solo pudieron constatar el fallecimiento.

Las autoridades policiales y judiciales de Córdoba trabajan ahora para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Se busca determinar si el micrófono presentaba un desperfecto técnico o si la instalación eléctrica de la vivienda carecía de las medidas de seguridad básicas, como el disyuntor diferencial, que podría haber evitado el desenlace fatal.