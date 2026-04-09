Un joven, identificado como Armando Nelson Romero, fue brutalmente golpeado y desfigurado en San Juan y ahora necesita cerca de $6.000.000 para poder afrontar una operación de reconstrucción facial. El ataque ocurrió el martes 24 de marzo, alrededor de las 19.30, en inmediaciones de calle Abrastein, en Carpintería, departamento de Pocito. Según se informó, fue agredido durante un asalto, lo que le provocó severas lesiones en el rostro que requieren una intervención quirúrgica compleja.

El padre de la víctima, Nelson Romero, confirmó que el caso ya fue denunciado ante la comisaría de la localidad Carpintería y brindó detalles del hecho. “El ataque ocurrió en la vía pública y mi hijo fue víctima de una agresión extremadamente violenta durante un robo”, expresó a DIARIO HUARPE. “Le provocaron daños severos en el rostro y necesita una intervención urgente para poder reconstruirlo”.

De acuerdo a la información aportada por la familia, el hecho se produjo cuando el joven fue interceptado por delincuentes, quienes no solo le sustrajeron pertenencias, sino que además lo agredieron físicamente con extrema violencia. “Fue un episodio muy grave, lo golpearon de una manera brutal y lo dejaron con lesiones importantes que requieren cirugía”, sostuvo su padre.

Costos de la intervención

De acuerdo a la documentación médica presentada por la familia, el tratamiento requiere la colocación de dos placas y dos mallas especiales para la reconstrucción facial. Cada una de las placas tiene un valor de $1.193.200, mientras que las mallas ascienden a $1.917.200 cada una. El costo total de los insumos necesarios alcanza los $6.220.800, una cifra que resulta imposible de afrontar para el entorno del joven.

“El presupuesto corresponde únicamente a los materiales que se necesitan para la operación, sin contar otros gastos médicos que puedan surgir durante el proceso”, explicó el padre. “La intervención es urgente para evitar complicaciones y poder avanzar con la recuperación”.

Pedido de ayuda

Ante la situación, la familia inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario. “Estamos solicitando la colaboración de la comunidad para poder afrontar esta operación que es fundamental para la recuperación de mi hijo”, sostuvo Romero. “Las transferencias deben realizarse a nombre de Gabriela Zulema Trozzo, quien está recibiendo la ayuda para centralizar los aportes”.

Los datos brindados para colaborar son el CVU 0000003100070222039047, habilitado para recibir contribuciones económicas. Según indicaron, cualquier aporte resulta clave para avanzar con el tratamiento requerido en el menor tiempo posible.

Investigación en curso

En paralelo al pedido solidario, la causa judicial continúa su curso. “La denuncia fue realizada en la comisaría correspondiente y se están investigando las circunstancias del ataque”, señaló el padre. Por el momento no trascendieron detalles sobre los responsables del hecho, mientras se espera el avance de la investigación.

La familia remarcó la urgencia de la situación y reiteró el pedido de ayuda para poder concretar la intervención quirúrgica, considerada indispensable para la recuperación del joven, quien continúa atravesando las consecuencias físicas y emocionales derivadas de la agresión sufrida.