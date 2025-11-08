Un policía retirado de la Policía de la Ciudad abatió a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando llegaba a su domicilio en la ciudad bonaerense de Morón. El hecho ocurrió este viernes poco antes del mediodía y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Según fuentes oficiales, el ataque comenzó alrededor de las 11:40, instantes después de que el ex agente estacionara su vehículo frente a su casa en la calle Estomba. Se encontraba acompañado de su esposa cuando fue sorprendido por los delincuentes, quienes frenaron detrás del automóvil. Se desconoce si lo seguían o si fue un ataque al voleo.

Uno de los asaltantes bajó de la moto y se dirigió hacia la puerta del acompañante, rompiendo el vidrio. El policía retirado relató que el ladrón estaba armado y lo apuntó, por lo que reaccionó disparando con su pistola reglamentaria Bersa TPR9 calibre 9mm.

El disparo alcanzó al delincuente en el pecho. El hombre logró subir a la moto donde lo esperaba su cómplice, pero cayó desplomado a menos de cinco metros al iniciar la marcha. Su compañero se detuvo brevemente, revisó al herido, tomó algo de sus pertenencias y huyó del lugar, dejándolo abandonado. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Sexta de Morón llegaron al lugar, junto con personal del SAME, que confirmó la muerte del motochorro, identificado hasta el momento solo como masculino NN.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del distrito, dirigida por los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini. Hasta el momento, no se adoptaron medidas contra el policía, ya que el hecho se enmarca, en principio, como legítima defensa.

Mientras tanto, la policía continúa la búsqueda del cómplice prófugo del incidente.