Había recuperado la libertad hacía apenas un mes y volvió a quedar tras las rejas. Franco Maximiliano Ruíz, conocido como “El Patón”, salió del Penal de Chimbas y ahora enfrenta una nueva acusación por abuso sexual, denunciado por una joven de 20 años que relató un ataque ocurrido en la madrugada del 18 de diciembre.

Según la denuncia, todo comenzó cuando Ruíz invitó a la víctima a consumir drogas en su vivienda, ubicada en calle Centenario, cerca de la sede de la Unión Vecinal Chimbas Norte. La joven aceptó la invitación tras encontrarse con él en la casa de una pareja amiga, con quienes había estado charlando previamente.

Los cuatro se dirigieron al domicilio del acusado, pero al llegar, la pareja de amigos se retiró con la excusa de ir a comprar droga. De ese modo, la joven quedó sola con “El Patón”, quien la invitó a sentarse en una silla del comedor de una vivienda casi deshabitada. Fue en ese momento cuando, siempre de acuerdo a su testimonio, el hombre la tomó por la fuerza.

La denunciante aseguró que Ruíz la ató primero de manos y luego de pies con una cuerda, dejándola inmovilizada. Después la levantó de la silla y la trasladó hasta una cama ubicada en una de las habitaciones, donde la desnudó y la sometió sexualmente.

Entre gritos desesperados, la joven logró que el agresor la desatara tras el ataque. Aprovechó ese instante para escapar del lugar y radicar la denuncia que derivó en la rápida intervención judicial.

Este lunes se realizó la audiencia de formalización de detención. El juez Eugenio Barbero resolvió dictar prisión preventiva por tres meses para Ruíz, quien fue trasladado nuevamente al Penal de Chimbas. El acusado arrastra un historial judicial que incluye una condena de 3 años y 8 meses dictada en marzo de 2022 por delitos contra la propiedad, otra pena de seis meses en marzo último y antecedentes en la Justicia Federal por venta de estupefacientes.