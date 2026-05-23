Receta para preparar las mejores tortas fritas para este 25 de Mayo

La cocina criolla tiene en la torta frita a uno de sus exponentes más queridos. Indiscutidas compañeras de los mates, especialmente en jornadas frescas como la de este sábado en San Juan, estas delicias se han convertido en un símbolo de las fechas patrias argentinas. A continuación, te presentamos el paso a paso detallado para lograr un resultado esponjoso y crocante.

Ficha técnica de la preparación

Tiempo total: 35 minutos (15 de preparación y 20 de cocción).

Dificultad: Fácil.

Modo de cocción: Fritura.

Ingredientes necesarios

500 g de harina común.

250 ml de agua tibia.

50 g de grasa vacuna (o manteca).

1 cucharadita de sal.

Aceite o grasa necesaria para la fritura.

El paso a paso para el éxito

1.Colocá la harina y la sal en un bol. Agregá la grasa vacuna derretida y el agua tibia, mezclando hasta formar una masa suave.

2.Amasá durante unos minutos hasta obtener una preparación lisa. Dejá descansar la masa durante 10 minutos.

3.Dividí la masa en porciones, formá bollitos y estiralos con las manos o un palo de amasar. Hacé un pequeño agujero en el centro de cada uno.

4.Calentá abundante aceite o grasa en una sartén y freí las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados.

5.Retiralas, escurrilas sobre papel absorbente y servilas tibias, solas o acompañadas con sal por encima.