El tetracampeón del mundo, Max Verstappen, se encargó de ponerle fin a las especulaciones que rodeaban su carrera deportiva. En una entrevista exclusiva con el diario De Telegraaf, el piloto de Red Bull Racing confirmó que seguirá compitiendo en la Fórmula 1 al menos hasta 2027, descartando de plano cualquier posibilidad de un retiro anticipado o de tomarse un año sabático.

"Puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1", sentenció el neerlandés desde el paddock del Gran Premio de Canadá. Lejos de dramatizar sobre su situación contractual a largo plazo, Verstappen expresó su deseo de mantenerse vinculado a la escudería austríaca, aunque con la tranquilidad de quien tiene otras prioridades y proyectos personales fuera del asfalto.

Respuesta contundente a Juan Pablo Montoya

Uno de los momentos más tensos de la charla surgió cuando se le consultó por las recientes declaraciones de Juan Pablo Montoya. El ex piloto colombiano había sugerido que Verstappen debería recibir una sanción por sus constantes críticas al funcionamiento de la máxima categoría.

Lejos de guardar silencio, el neerlandés disparó contra el sudamericano: "No sé cuál es su problema. Yo tampoco tengo mucha paciencia con alguien que dice tantas tonterías. Simplemente no entiendo por qué la dirección de la Fórmula 1 le paga a gente así", sentenció sin vueltas.

Entre la ambición y la vida familiar

Más allá de la polémica, Verstappen reflexionó sobre el futuro técnico de la categoría y sus aspiraciones personales. Si bien reconoció que la F1 actual implica una carga mediática agotadora, a diferencia de otras disciplinas como las carreras de GT donde se siente "más protegido", reafirmó su compromiso con la competencia.

Sobre la posibilidad de participar en eventos de resistencia, como las 24 Horas de Daytona, el tetracampeón se mostró cauto, argumentando que cualquier incursión fuera de su calendario actual requeriría una reorganización completa de su entrenamiento y, sobre todo, una conversación previa con su familia. "Esa decisión no tiene por qué ser hoy ni mañana", concluyó, manteniendo el enfoque absoluto en su presente en la escudería líder.