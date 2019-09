Un niño falleció tras ser embestido por un auto en Pocito

Un pequeño de unos 12 años que se llamaba Claudio Agustín Flores Delgado murió este lunes tras ser embestido por un auto en la zona de calle Mendoza en Pocito. Según las primeras informaciones el menor se bajó de un colectivo y se habría cruzado por delante del colectivo y luego se habría atravesado a un auto que no pudo evitar embestirlo.

La tragedia ocurrió sobre las 12,30 de este lunes en la zona de avenida Mendoza entre calles 8 y 9 en Pocito. Según las primeras informaciones Claudio Agustín iba junto a un amigo, ambos acababan de salir de la escuela y viajaban en un colectivo de la línea 16 de la empresa Mayo.



Ambos niños se bajaron del micro y según explicó que el jefe de Policía, Luis Martínez, se cree que los dos menores se habrían cruzado por delante del colectivo y esto habría impedido que el conductor que venía detrás del micro viera que los niños iban a cruzar la calle.

Inmediatamente detrás venía un auto Chevrolet Prisma blanco que era conducido por un hombre mayor de edad. Este hombre no habría visto a los dos menores bajarse del colectivo y por eso no frenó, de hecho no hay huellas de frenada en el lugar.

Uno de los niños se salvó de ser embestido, mientras que el otro fue atropellado y, según Martínez, fue arrastrado por algunos metros hasta caer pesadamente sobre el pavimento. Mientras tanto, el Chevrolet siguió su frenética marcha, dio varios trompos y terminó en sentido contrario al que venía circulando. En ese momento, algún desperfecto habría hecho que el auto se prendiera fuego.

El conductor del rodado alcanzó a salir del auto sin sufrir lesiones de consideración, mientras que los Bomberos debieron intervenir para lograr contener las llamas. Finalmente, tras algunos minutos, apagaron el fuego y el rodado quedó totalmente destrozado.

Poco después el automovilista fue llevado a la Comisaría 7º en donde se espera que quede alojado hasta que las Justicia analice las acciones a seguir. Interviene en el caso el Quinto Juzgado Correccional, a cargo del juez Matías Parrón.

Qué pasó con el otro niño

"Está sentadito a un costado, en medio de una crisis", con estas palabras el jefe de Policía describió el estado en el que quedó el niño que sobrevivió al trágico choque. Martínez dijo que cree que este niño podría ser un "amiguito o familiar" del pequeño que murió. Luego se supo que se trataría de un hermano de Agustín.

Sobre el estado de salud de este nene, el jefe aseguró que no sufrió lesiones ni heridas en su cuerpo, aunque si está muy conmocionado por lo que le tocó vivir y deberá recibir contención para poder sobrellevar su trágica experiencia.

Otra persona que se descompensó en el lugar fue la madre del menor fallecido. Es que la mujer llegó al lugar de la tragedia poco antes de las 14 y se descompuso al ver lo que acababa de suceder. Los médicos que se encontraban en el lugar le dieron asistencia de inmediato.

Fuente de las imágenes: diariodelrey y Bomberos de Pocito.