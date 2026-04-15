Un policía rescató a un hombre que cayó al canal Benavidez

Un hombre de 33 años fue rescatado en la noche de este martes por personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este luego de haberse arrojado al interior del canal Benavidez. El operativo se desarrolló pasadas las 23:09, cuando los efectivos fueron comisionados por el operador de frecuencia a la intersección de Avenida Benavídez y calle Tucumán.

Al llegar a la zona, los policías iniciaron un rastrillaje y lograron divisar al hombre sobre calle Benavídez, metros antes de llegar a Necochea en dirección oeste. Fue entonces que el cabo Germán Planes, perteneciente a la Subcomisaría Santa Lucía Este, se arrojó al canal y consiguió sujetarlo, manteniéndolo a salvo hasta que el resto del personal completó las maniobras de rescate.

El hombre, de 33 años, quedó fuera de peligro. Según informaron las fuentes policiales, se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Una vez rescatado, recibió asistencia del personal médico que acudió al lugar. Se dispuso su traslado al Hospital Doctor Guillermo Rawson, aunque posteriormente fue derivado al Hospital Marcial Lanteri. El hombre fue acompañado durante todo el procedimiento por su madre, de 66 años.