Una joven de 20 años, identificada como Micaela Alfaro, continúa internada en el Hospital Rawson tras haber sido baleada durante un intento de robo ocurrido el miércoles 15 de abril en la zona de calle Bahía Blanca, en el departamento Rawson. Se espera su recuperación para poder tomarle declaración.

Según el último parte médico, la paciente presenta una evolución favorable. El fiscal de la causa, Leonardo Villalba, indicó a DIARIO HUARPE que el estado de salud de la joven es estable y que se encuentra lúcida, consciente y sin asistencia respiratoria mecánica, aunque permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo control permanente del equipo médico.

En paralelo, la investigación judicial continúa. El funcionario judicial también indicó que la joven ya se encuentra en proceso de recuperación, aunque todavía no ha brindado declaración formal. En ese sentido, adelantó que se prevé tomarle testimonio en las próximas horas, una vez que el equipo médico lo autorice.

Villalba confirmó además que no hay detenidos hasta el momento. Señaló que no se registran personas aprehendidas y que las tareas se concentran en la recolección de pruebas para intentar identificar a los autores del ataque.

El hecho ocurrió cuando la víctima fue interceptada por motochorros que intentaron robarle y le dispararon, provocándole una herida de gravedad en la espalda que motivó su inmediata internación y posterior intervención quirúrgica.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la joven permanece bajo observación médica y con evolución clínica favorable.