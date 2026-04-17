En medio de una transmisión en vivo, Flor Peña y Martín Cirio protagonizaron un momento descontracturado junto a Marley, donde salió a la luz una anécdota del pasado del conductor vinculada al actor de Hollywood Keanu Reeves.

Todo ocurrió durante un streaming conducido por Cirio, donde los invitados compartieron recuerdos personales y situaciones de su carrera. En ese contexto, Flor Peña tomó la palabra y, entre risas, recordó un episodio que involucraría a Marley y al reconocido protagonista de Matrix y John Wick.

Según lo relatado en la charla, la actriz lanzó la versión de un supuesto encuentro entre Marley y Reeves en una fiesta en Los Ángeles, lo que generó sorpresa en el estudio y abrió el intercambio entre los presentes.

Marley, entre risas y algo de incomodidad, no negó su paso por fiestas de Hollywood durante su juventud y explicó que en aquella época viajaba con frecuencia a Estados Unidos por su trabajo. Allí, según contó, solía encontrarse con figuras internacionales en eventos privados.

El conductor recordó que era muy joven cuando comenzó a moverse en ese ambiente y describió aquellas experiencias como situaciones inesperadas que le tocó vivir en sus primeros años de exposición profesional.

En medio de la conversación, Marley también habló del impacto que le generaba coincidir con celebridades internacionales y de cómo esos encuentros formaban parte de una etapa temprana de su carrera, marcada por viajes y eventos en el exterior.

La charla continuó en tono de humor, con intervenciones cruzadas entre Flor Peña y Martín Cirio, quienes siguieron indagando en las anécdotas del conductor, mientras Marley respondía entre risas y comentarios distendidos.

El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales por el tono descontracturado del streaming y por la inesperada anécdota sobre el entorno de Hollywood que volvió a poner a Marley en el centro de la escena mediática.