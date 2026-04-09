Un policía y un paciente se trenzaron a golpes en La Rotonda y todo quedó grabado

Un violento episodio se registró en las últimas horas en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, conocido popularmente como "La Rotonda", en el departamento Rawson. Un policía y un paciente se trenzaron a golpes en medio de una discusión que fue filmada por un testigo y luego difundida a través de Canal 13 San Juan.

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa a ambos hombres agrediéndose físicamente mientras otras personas que se encontraban en el lugar intentan intervenir para separarlos. "No le podés pegar así", se escucha gritar a algunos de los presentes durante la secuencia.

Una bicicleta y la falta de espacios

Según relataron testigos presenciales, la pelea se habría originado por un motivo puntual: las autoridades del centro le indicaron al paciente que no podía ingresar con su bicicleta al establecimiento. Un guardia de seguridad privada habría intentado mediar en un primer momento.

"Le pidieron que dejara la bicicleta afuera, pero el hombre se ofuscó porque temía que se la robaran", señalaron fuentes cercanas al hecho.

De acuerdo con los testimonios, el personal de seguridad habría retirado el rodado en un primer instante, pero el paciente volvió a ingresarlo al predio, lo que generó una nueva discusión. Fue entonces cuando intervino un efectivo policial adicional. Según se observa en el video, tras intentar reducir al hombre, el policía le propinó un golpe en el rostro, lo que desató la reacción del paciente y de quienes estaban en el lugar.

El reclamo de fondo: falta de infraestructura

El testigo que grabó el hecho también aportó su mirada sobre lo sucedido. "Todo fue por una discusión por la bicicleta, por dejarla donde no se debe", explicó.

Pero su testimonio dejó al descubierto una problemática más profunda en el centro de salud: "No hay un espacio adecuado para dejar las bicicletas en la zona donde te anotan", afirmó. Incluso, en el propio video se escucha al testigo señalar: "Yo, cuando traigo la bici, estoy obligado a traer un candado", reflejando la preocupación cotidiana de los pacientes por la seguridad de sus pertenencias.

Sin comentarios oficiales hasta el momento

Ni las autoridades del Centro René Favaloro ni la cúpula policial de San Juan se han pronunciado oficialmente sobre el incidente. Tampoco se informó si el efectivo involucrado fue separado de su cargo o si el paciente sufrió lesiones de consideración.

El episodio reabre el debate sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en ámbitos de salud, así como sobre las condiciones de infraestructura para los pacientes que concurren a diario al centro de adiestramiento.