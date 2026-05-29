A casi nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, salió a la luz un informe oficial que había advertido sobre graves fallas técnicas en la embarcación apenas siete meses antes de la tragedia ocurrida en noviembre de 2017. El documento volvió a reactivar las críticas sobre los controles realizados por la Armada y las responsabilidades políticas y militares previas al desastre.

El reporte fue elaborado en abril de 2017 por la Dirección General de Material Naval y detallaba una serie de problemas estructurales y operativos detectados en el submarino. Entre ellos, se mencionaban inconvenientes en las baterías, filtraciones de agua y deficiencias en distintos sistemas considerados sensibles para la navegación.

Según trascendió, el documento señalaba que el submarino presentaba “limitaciones operativas” y advertía sobre la necesidad de realizar reparaciones y controles específicos para garantizar condiciones seguras de funcionamiento. A pesar de esas observaciones, el ARA San Juan continuó realizando misiones hasta el día de su desaparición.

El submarino perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. A bordo viajaban 44 tripulantes. Días después, una explosión submarina detectada por organismos internacionales reforzó la hipótesis de un colapso interno. El hallazgo definitivo de la nave ocurrió un año más tarde a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

La aparición de este nuevo informe se suma a otras denuncias y peritajes que, a lo largo de los años, expusieron deficiencias en el mantenimiento del submarino y presuntas irregularidades administrativas dentro de la Armada Argentina. Familiares de los tripulantes volvieron a reclamar justicia y cuestionaron que las advertencias técnicas no hayan derivado en medidas preventivas concretas.

En la causa judicial todavía se investigan posibles responsabilidades penales vinculadas al hundimiento. Entre los imputados figuran exjefes navales y autoridades relacionadas con el control operativo del submarino. La Justicia intenta determinar si existió negligencia o incumplimiento de deberes por parte de quienes autorizaron la continuidad de las operaciones pese a las fallas detectadas.

La tragedia del ARA San Juan marcó uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas y continúa siendo un símbolo de reclamo para las familias de las víctimas, que exigen respuestas definitivas sobre lo ocurrido.