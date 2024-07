El actual concejal de la Capital, Horacio Lucero, no se guardó nada y afirmó que “el peronismo de San Juan se volvió una foto vieja”. El edil opositor marcó a los dirigentes del PJ de San Juan que deberían tomar la conducción del partido para que se concrete la renovación dirigencial. Además, el exfuncionario de la intendencia de Emilio Baistrocchi se refirió a la gestión que está llevando adelante Susana Laciar en Capital.

Lucero afirmó que “el peronismo de San Juan se volvió una foto vieja y urge una renovación generacional. Hoy llama mucho la atención que el próximo presidente del PJ no tenga aspiraciones electorales y yo me pregunto cómo hace para conducir una persona que no tenga aspiraciones a nada, es irrisorio”. Además, contó que “el PJ sigue sujeto a una línea caduca como es el kirchnerismo que la gente hace rato le soltó la mano. El PJ no tiene referentes en San Juan, ya que no tiene representación y Uñac hace rato lo perdió”, lo aseveró en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, en Huarpe TV que sale por el 19.2 del TDA, YouTube y Kick.

Publicidad

Respecto al recambio generacional, Lucero contó que “Gramajo es un tipo valioso en la política que desde muy abajo logró hacerse un camino con los votos, tengo disidencias, pero sin dudas es muy necesario en estos tiempos. Pero que quede claro que nunca voy a resignar el recambio generacional y hay un grupo de dirigentes peronistas que están en cargos desde 1983, por eso Gramajo es importante en este recambio junto a otros dirigentes como Emilio Baistrocchi, Carlos Munisaga, Matías Espejo y Romina Rosas son los que deben tomar la batuta”.

Lucero acompañó la decisión de Baistrocchi de crear un espacio propio y al respecto dijo que “nosotros no estamos fuera del PJ. Sí estamos creando un espacio con una lógica distinta a la de Gioja o Uñac, que están bajo lo que les dicen desde La Cámpora. Hoy nadie conduce y por eso es lo que pasa con el justicialismo, que debe recuperarse del síndrome de Estocolmo con el kirchnerismo que tanto daño le hizo. Hoy no hay unidad, sino que se busca hacer un rejunte”. Agregó que, “Emilio formó una línea de manera valiente para continuar haciendo política”.

Por último, el actual concejal de la Capital afirmó que “Gioja y Uñac hace ocho meses que sostienen una interna que le permite a Orrego que sea un gobernador que no habla, indudablemente hay algo de inteligencia porque aprovecha la interna para ganar tiempo de gestión sin polémica”.

Análisis de la gestión de Susana Laciar

El concejal opositor de la Capital, Horacio Lucero, opinó sobre la gestión de la actual intendente de la Capital, Susana Laciar, y afirmó que “no veo nada nuevo”.

Publicidad

En este sentido, agregó que “entiendo el contexto, similar a la Provincia, que tampoco se ha visto mejoras sustanciales que sean identitarias a poco más de seis meses de gestión. Hoy es un gobierno municipal que no arranca, no veo que esté marcando el curso en algo”.

Las razones de la derrota electoral

Más de un año después, Lucero analizó la derrota electoral que sufrieron en Capital siendo un alfil de Emilio Baistrocchi en la gestión. El actual concejal habló de errores de comunicación y responsabilidad provinciales. “Uno de los grandes errores que cometimos es hacer mucho y no ponerle nombre, la gestión de Baistrocchi hizo más de 40 plazas en todo el departamento, pero no logramos ponerle nombre a la hora d comunicarlo”.

Además, dijo que “la re-reelección de Uñac fue muy compleja de sostener en el dialogo con los vecinos. Nosotros bajábamos el mensaje de la gestión municipal, pero rápidamente la gente nos interrogaba por la decisión de Uñac, sumado a que la interna de JxC era más fuerte que la nuestra”.

Textuales

Horacio Lucero / Concejal de la Capital