Un terremoto de 6,3 grados sacudió la capital de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,3 grados sacudió edificios en el centro de Manila este lunes por la tarde, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El seísmo se registró a las 17.11 locales (9:11 GMT) a una profundidad de 40 kilómetros, y dio lugar a la evacuación de edificios de oficinas.

El epicentro se ubicó a 1 km de Floridablanca, provincia de Pampanga.

Buildings swaying in Manila just now 😯 Scary, but that means they're built to withstand earthquakes like this! #earthquake #earthquakeph pic.twitter.com/oPNDZ3Koxs