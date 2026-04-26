Un vecino de San Juan se convirtió en uno de los cinco ganadores del premio especial del Telekino, tras resultar favorecido en el sorteo N° 2425 realizado este domingo 26 de abril.

El afortunado jugó el cartón número 703.473 y obtuvo un premio de $2.500.000, monto que también fue adjudicado a otros cuatro apostadores de distintas provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Mendoza, según el extracto oficial difundido por la organización.

Desde la entidad organizadora recordaron que el premio tiene como fecha límite de cobro el 18 de mayo de 2026. En ese sentido, advirtieron que, una vez vencido ese plazo, el dinero no reclamado caduca, por lo que instaron a los ganadores a presentarse con la documentación correspondiente para hacer efectivo el cobro.

En paralelo, el pozo principal del sorteo (que alcanzaba los $416.241.720 para quienes lograran 15 aciertos) quedó vacante al no registrarse ganadores en esa categoría.

Este escenario incrementa las expectativas para el próximo sorteo, ya que el monto acumulado continuará creciendo y podría alcanzar cifras aún más altas, atrayendo a nuevos apostadores en todo el país.