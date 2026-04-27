El Real Madrid tomó una decisión estratégica y ejecutará la cláusula de recompra de Nico Paz, quien regresará al club tras disputar el Mundial 2026 con la selección argentina.

La dirigencia merengue ya definió que el mediocampista volverá luego de su destacada temporada en el Como, donde logró consolidarse como una de las revelaciones del fútbol italiano, lo que aceleró la decisión de repatriarlo.

El plan del club contempla ejecutar la opción antes de la fecha límite establecida en el contrato, una cláusula que le permite recuperar al jugador por una cifra considerablemente menor a su valor de mercado actual.

El regreso está proyectado para después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que el joven futbolista aparece como una de las alternativas con proyección dentro del seleccionado argentino.

Durante su paso por Italia, Paz sumó minutos, goles y asistencias, consolidando un crecimiento que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico y la dirigencia del club español, que siguieron de cerca su evolución.

La decisión también responde a la política del Real Madrid de apostar por jóvenes talentos formados en su cantera, asegurando su regreso antes de que otros clubes europeos puedan avanzar por su ficha.

De esta manera, el mediocampista argentino se perfila como una de las apuestas a futuro del club blanco, que ya proyecta su incorporación al plantel principal para la temporada posterior al Mundial, en un movimiento que genera impacto tanto en Europa como en el fútbol argentino.