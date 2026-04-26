El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan adhirió a un compromiso federal destinado a reforzar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el marco de políticas articuladas a nivel nacional.

La firma del acuerdo se dio en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un espacio que reúne a representantes de todo el país con el objetivo de consensuar lineamientos y estrategias comunes para garantizar derechos en todo el territorio argentino.

Este compromiso busca actualizar y fortalecer los consensos en materia de protección integral, promoviendo acciones coordinadas entre Nación y provincias para mejorar las condiciones de vida de las infancias y adolescencias, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Entre los principales ejes se destacan la necesidad de consolidar sistemas de protección más eficientes, garantizar el acceso a derechos básicos y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento de las familias, en línea con las normativas vigentes en materia de niñez.

Además, el acuerdo apunta a profundizar políticas públicas vinculadas a la inclusión social, la educación, la salud y la contención, entendiendo que la garantía de derechos requiere un abordaje integral y sostenido en el tiempo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta adhesión reafirma el compromiso de San Juan con la niñez y la adolescencia, consolidando el trabajo articulado con organismos nacionales y otras jurisdicciones para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos.

El caso se enmarca en una política más amplia que reconoce a la infancia como prioridad, promoviendo acciones conjuntas para prevenir vulneraciones y fortalecer el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes en todo el país.