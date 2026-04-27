Menú saludable del 27 de abril al 3 de mayo día por día
Organizar las comidas de la semana puede ser clave para comer mejor, ahorrar tiempo y evitar improvisaciones. En ese marco, un menú saludable propone recetas simples, caseras y equilibradas para cada día, con ingredientes accesibles y preparaciones ideales para el otoño.
La planificación incluye platos variados que combinan proteínas, verduras y carbohidratos, priorizando comidas calientes, rendidoras y reconfortantes ante la baja de temperatura.
El menú arranca el lunes 27 con zapallitos rellenos con carne y arroz, una opción liviana pero completa. El martes 28 se propone merluza al horno con puré de calabaza, una alternativa saludable y fácil de preparar.
Para el miércoles 29, la sugerencia es un risotto de hongos, ideal para los días frescos por su textura cremosa. El jueves 30 llega un clásico casero: albóndigas con puré de papas, una comida rendidora y muy elegida en los hogares.
El viernes 1 de mayo se plantea una opción simple con ravioles y salsa filetto, mientras que el sábado 2 se recomienda una tarta de calabaza y queso, práctica y perfecta para compartir.
Para cerrar la semana, el domingo 3 incluye un plato más elaborado: matambre a la pizza con ensalada rusa, ideal para una comida familiar. Como complemento dulce, el menú suma un budín de naranja casero, pensado para acompañar meriendas o desayunos.
Este tipo de organización semanal no solo facilita la cocina diaria, sino que también ayuda a mantener una alimentación equilibrada, incorporando variedad de nutrientes y evitando el desperdicio de alimentos.