El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció a su cargo luego de que se conociera que omitió declarar una serie de propiedades en Estados Unidos, en un caso que generó fuerte repercusión política y judicial.

La dimisión fue aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de una creciente crisis de confianza vinculada a la transparencia en la función pública.

El ahora exfuncionario quedó en el centro de la polémica tras revelarse que no incluyó en su declaración jurada siete inmuebles ubicados en zonas como Miami y Palm Beach, adquiridos entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, Estados Unidos.

Frugoni reconoció públicamente la omisión y la calificó como un error. En declaraciones periodísticas, aseguró que se encontraba en proceso de regularizar la situación y que incorporaría los bienes no declarados en sus registros oficiales.

Según registros inmobiliarios, al menos cinco de las propiedades se encuentran en el condado de Palm Beach, con valores individuales cercanos a los 215.000 dólares. Las compras se habrían realizado a través de sociedades como Genova y Waki, que no fueron informadas ante las autoridades argentinas.

La investigación también detectó un fuerte incremento patrimonial: en 2019, Frugoni había declarado 98.000 dólares en efectivo y tres millones de pesos en acciones, mientras que en 2023 sus inversiones superaban los 40 millones de pesos y registraba participaciones en 16 empresas, además de depósitos por 400.000 dólares en el exterior.

El caso derivó en denuncias judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas y apuntan a posibles delitos vinculados al ocultamiento de un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Además, la Oficina de Integridad Pública porteña ya había sancionado previamente a Frugoni por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para ejercer cargos en la administración de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito político, el episodio fue calificado como “gravísimo” por fuentes oficiales, que remarcaron la necesidad de declarar la totalidad de los bienes, incluso los radicados en el exterior, para garantizar estándares adecuados de transparencia.

La renuncia de Frugoni se produce en un contexto de creciente sensibilidad sobre la integridad de los funcionarios públicos, mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades y el alcance de las irregularidades detectadas.