Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) y provocó importantes pérdidas tras consumir una gran cantidad de material clasificado, procesado y acopiado para reciclado y comercialización. El siniestro movilizó durante horas a personal de Bomberos de la Policía de San Juan, que utilizó casi todos sus recursos operativos para contener el avance de las llamas.

El fuego comenzó alrededor de las 11 de la mañana en el playón donde se almacenaba material ya separado para la venta. Según informaron fuentes vinculadas al operativo, un llamado realizado por personal de guardia del predio, integrado por seguridad privada y efectivos policiales, alertó sobre un incendio que rápidamente adquirió dimensiones importantes y presentó serias dificultades para su control.

El fuego avanzó en dos focos ígneos que fueron controlados por bomberos.

Las llamas avanzaron con intensidad sobre el sector de acopio y afectaron principalmente papeles, cartones, neumáticos, plásticos y aluminio, en especial latas compactadas, que fueron alcanzadas por el fuego. La gran carga combustible del material almacenado complicó las tareas de extinción y obligó a desplegar un amplio operativo para evitar una propagación mayor dentro del predio.

Desde Bomberos informaron que trabajaron sobre dos focos ígneos diferenciados y que, pasadas las 19 horas, el fuego quedó controlado, aunque todavía no extinguido por completo. Las tareas continuaron para enfriar el sector y evitar posibles reactivaciones.

El operativo estuvo a cargo del comisario inspector Jorge Carbajal, quien indicó que las pérdidas fueron cuantiosas y que se perdió el trabajo acumulado durante mucho tiempo en tareas de clasificación, separación y acopio de materiales destinados al reciclado.

Para combatir el siniestro intervino personal del Cuartel Central de Bomberos de la Policía y del Cuartel de Bomberos de Rawson. La magnitud del incendio obligó a afectar casi la totalidad de los recursos disponibles, dejando solo una dotación mínima en cada dependencia para cubrir eventuales emergencias en el resto del Gran San Juan y zonas aledañas.

La emergencia también requirió apoyo externo. Durante el operativo se solicitó colaboración al municipio de Rivadavia, que aportó camiones tanque para garantizar el abastecimiento de agua a las autobombas y sostener las tareas de ataque directo sobre los focos y el control perimetral.

Fuentes intervinientes señalaron que la prioridad se centró en evitar que el fuego alcanzara otros sectores del predio y contener la propagación sobre mayores volúmenes de residuos tratados. La intensidad del incendio, sumada a las características del material combustible acumulado, convirtió el procedimiento en uno de los despliegues más importantes de Bomberos en las últimas horas.

En cuanto a las causas del hecho, las autoridades indicaron que por la inmediatez del caso no fue posible establecer qué originó el incendio. Las pericias previstas para este lunes buscarán determinar cómo comenzó el fuego y si existió algún factor externo o interno que provocó el siniestro.

Pese a la magnitud del episodio, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni personas lesionadas. El saldo oficial dejó daños materiales de gran escala, destrucción de material reciclado acopiado y una investigación en marcha para esclarecer el origen del incendio.