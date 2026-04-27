La provincia de Córdoba promulgó una ley que prohíbe la actividad de cuidacoches sin autorización, limpiavidrios y las picadas ilegales, en el marco de una reforma del Código de Convivencia que busca ordenar el espacio público y mejorar la seguridad.

La normativa establece que quienes cobren por cuidar autos sin habilitación municipal podrán recibir sanciones de hasta seis días de arresto, además de multas o trabajos comunitarios. En tanto, aquellos que estén autorizados pero incumplan las condiciones fijadas también podrán ser sancionados, aunque con penas menores.

En el caso de los limpiavidrios, la prohibición es total en toda la provincia. Las personas que realicen o intenten limpiar parabrisas en la vía pública podrán enfrentar sanciones similares, con arrestos, multas o tareas comunitarias.

La ley también apunta a las denominadas “picadas” o reuniones vehiculares ilegales, para las cuales se prevén castigos que incluyen multas, trabajo comunitario e incluso el secuestro de los vehículos involucrados, con sanciones más severas en casos de reincidencia o eventos masivos.

Uno de los cambios clave es que los municipios tendrán la potestad de habilitar o no la actividad de cuidacoches en sus jurisdicciones, debiendo registrar a quienes estén autorizados. En caso contrario, la práctica será considerada ilegal.

Además, la normativa incorpora un enfoque social, con programas de capacitación y reinserción laboral destinados a las personas afectadas por la medida, en un intento de abordar la problemática de manera integral.

La ley entrará en vigencia dentro de los próximos 30 días, plazo en el que los municipios deberán adecuar sus ordenanzas. Con esta medida, el Gobierno provincial busca dar respuesta a reclamos históricos vinculados al uso del espacio público, la convivencia urbana y la seguridad.