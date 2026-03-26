Una agenda cultural cargada de propuestas para disfrutar el fin de semana en la provincia

La agenda cultural de San Juan se renueva este fin de semana con propuestas para todos los gustos. Teatro, música en vivo, ferias artesanales, talleres y actividades gratuitas se despliegan en distintos espacios emblemáticos de la provincia, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una variada oferta artística.

En el Teatro del Bicentenario, el sábado 28 de marzo a las 21 se presenta la obra “¿Qué me van a hablar de amor?”, una mirada contemporánea sobre los vínculos. Las entradas generales tienen un valor de $14.000, con descuentos disponibles para jóvenes y jubilados. Además, continúan las visitas guiadas gratuitas, que se ofrecen de lunes a sábados a las 10:30, 18 y 19 horas, mientras que los domingos a las 18 se realiza una modalidad exprés.

Por su parte, el Teatro Sarmiento ofrece dos grandes propuestas para el fin de semana. El viernes 27 de marzo a las 21:30 llega el stand up “Alejandra”, mientras que el domingo 29 a las 21 se presentará el reconocido músico César Banana Pueyrredón. Las entradas para ambas actividades se encuentran disponibles de manera online.

La agenda también incluye actividades vinculadas a la diversidad y la cultura contemporánea. El Centro Cultural Conte Grand será sede del 3º Festival por la Visibilidad Trans #31M, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 18 a 00 horas bajo el eje “Cultura Drag”, con entrada libre y gratuita. En el mismo espacio, el jueves 26 de marzo de 18 a 20 se realizará “San Juan en la Nube”, una actividad gratuita que requiere inscripción previa en nubecode.ar/go.

En el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, los visitantes pueden recorrer la exhibición y venta de artesanías de lunes a sábado de 9 a 14 horas, con entrada gratuita. Además, se desarrollan talleres arancelados que incluyen materiales, como telar vertical los días 25 y 27 de marzo, telar el 27 de marzo e impresión botánica en textiles el sábado 28.

Finalmente, el Chalet Cantoni Casa Cultural propone clases de yoga terapéutico los martes y jueves a las 10. También se puede visitar la muestra “Diseño, tinta y estampa”, disponible hasta el viernes 27 de marzo con entrada libre y gratuita. El domingo 29 a las 20:30 será el turno de La Camerata “Canto de mujer”, con la participación de Martina Flores y Gabriela Zunino.

Con opciones gratuitas y propuestas para toda la familia, la agenda cultural sanjuanina invita a disfrutar de un fin de semana cargado de arte, encuentro y diversidad en los principales espacios culturales de la provincia.