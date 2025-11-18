Un llamado telefónico recibido cerca del mediodía obligó este martes a evacuar el colegio Mons. Audino y Olmos de la Universidad Católica de Cuyo, ubicado en el predio de avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia. La comunicación advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones, según confirmaron fuentes policiales.

La alerta se activó minutos antes del mediodía, cuando la institución recibió el aviso. De inmediato, las autoridades escolares dispusieron la evacuación preventiva de alumnos, docentes y personal administrativo, que se concentraron en el exterior del establecimiento mientras se daba aviso a la Policía.

Efectivos policiales y Bomberos llegaron al lugar y pusieron en marcha el protocolo correspondiente. En paralelo, se notificó a la UFI Genérica para la intervención judicial.

Según confirmaron fuentes oficiales, el aviso ingresó al 911 y una voz infantil lanzó la frase que activó el protocolo de emergencia: “En la Católica hemos puesto una bomba”. En el relato, se escuchaban risas de niños, por lo que el audio fue calificado como “poco serio” y lo que hace suponer que actuaron en grupo.

En este sentido, desde la UFI Genérica estiman que el llamado habría sido realizado por un menor de edad, presuntamente alumno del nivel secundario que funciona dentro del campus. El caso quedó a disposición del Juzgado de Menores, que continuará con las actuaciones correspondientes.