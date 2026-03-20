Una emprendedora sanjuanina concretó su primera operación de comercio exterior al exportar juguetes tecnológicos a Italia, marcando un avance para la industria local con valor agregado.

Se trata de Mariana Elizondo, propietaria de Juguetería EME, quien logró enviar al mercado europeo una línea de peluches interactivos fabricados íntegramente en San Juan. Los productos incorporan un sistema electrónico que permite grabar mensajes y canciones personalizados.

Los juguetes se presentan en dos versiones: una que conserva un único mensaje y otra que permite borrar y volver a grabar el audio las veces que se desee, lo que amplía sus posibilidades de uso.

La operación se concretó con el asesoramiento de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a cargo de Alfredo Aciar, y el apoyo logístico de la empresa DHL, lo que permitió llevar adelante el proceso de exportación.

Este envío representa un paso relevante para el sector productivo local, al posicionar un producto que combina tecnología e innovación, y que busca abrir mercado en el exterior con una propuesta desarrollada en la provincia.