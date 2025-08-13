Este próximo 17 de agosto, Eithan alias “Ñoño” y su familia se propusieron un objetivo especial: organizar un chocolate comunitario para los niños de su barrio, en la zona de 25 y Cipolletti Norte, departamento Chimbas. La meta es llegar a unos 50 chicos con una tarde de merienda, golosinas y pequeños obsequios, en el marco del Día del Niño.

“Hace días que viene diciendo que quiere hacer un chocolate para todos y regalar chupetines o un juguete”, contó su tía Nair Morales a DIARIO HUARPE. La familia, compuesta por padres, tíos, abuelos y primos, lleva más de dos semanas solicitando donaciones de leche, azúcar, galletas, golosinas, juguetes o ropa usada. Sin embargo, hasta el momento, la ayuda recibida ha sido escasa.

La organización corre por cuenta de seis adultos, entre ellos la familia Parada y Morales, quienes se han propuesto cumplirle el deseo al pequeño. “Queremos que los niños que no puedan ir a los chocolates grandes, o por alguna situación particular, puedan acercarse sin compromiso. En el barrio hay muchos chicos, algunos en situación más difícil que otros”, agregó Nair.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 2645478879 (Noemí Morales, mamá de Ñoño), 2643179539 (Nair, tía de Ñoño) o 2646218555 (Tamara, tía). “Ñoño es muy extrovertido y todavía no entiende lo que implica organizar esto, pero vamos a hacerlo para que los niños de la zona disfruten”, cerró su tía con emoción.