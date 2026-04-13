A sus 66 años, Ginette Reynal atraviesa un presente pleno como abuela de Ramsés y figura de la obra Doradas en el Teatro Nacional Cervantes. Sin embargo, en el plano sentimental, la ex modelo que enviudó de Miguel Pando confesó que sus intentos por conocer a alguien mediante la tecnología no prosperaron de la forma que imaginaba.

Durante una entrevista conPronto, Reynal analizó su presente personal y explicó que "Desde que murió tu marido Miguel Pando, ¿no volviste a formar pareja?" fue la consulta que disparó su relato. Ante esto, la actriz aclaró: "No. Tuve algunos novios, pero armar una pareja no. Y ahora hace un montón de tiempo que estoy sola".

Sobre su situación actual, profundizó: "Así estoy bien, pero no te miento si te digo que me gustaría que se me cruce alguien y me vuele la cabeza. De todos modos, reconozco que cuando uno trabaja en uno mismo y evoluciona, a veces después se pone medio difícil para cruzarse con alguien que vibre como uno. No quiero que suene arrogante, porque no lo digo desde la arrogancia, pero es lo que me pasa, es difícil".

La protagonista de la pieza dirigida por José María Muscari detalló que la dificultad radica en las expectativas generacionales, afirmando que "Tengo la vara alta y me divierten cosas diferentes. Los hombres de mi edad están en otra y no es fácil. Los hombres de mi edad quieren salir con chicas más jóvenes. Con esto me voy a comer probablemente una puteada de alguna feminista o de algún hombre que me va a decir: 'Pero dale, ¿quién te creés que sos?', pero creo que hay un poco de confusión en la búsqueda".

En cuanto al uso de herramientas digitales para vincularse, Ginette admitió haber explorado el terreno virtual. "Sí, me bajé apps de citas y durante un tiempo estuve tratando de lograr una cita, pero después de intentarlo me di cuenta de que no, que no es por ahí y que no quiero por ahí. Me bajé Tinder en un principio y luego me bajé otra que se llama Inner Circle. No me dio resultado", aseguró.

Al explicar los motivos de su alejamiento de estas aplicaciones, Reynal señaló que la mayoría de los usuarios no coincidían con sus intereses, con una excepción notable. "¿Sabés lo que me pasa? Los hombres que conocí por las aplicaciones, salvo uno que nos hicimos amigos y somos re amigos hasta hoy, estaban en otra. Con el que me hice amiga es un tipo interesantísimo, un astrólogo maya que se llama Mero Botana. Es un tipo muy interesante al que le consulto todos los años porque tiene una visión de la vida y del mundo súper interesante. Salvo él, el resto es como que sentían que me conocían de antes, pero no es así", relató.

Finalmente, la actriz describió el peso de la fama en estos encuentros: "Claro, yo tengo portación de nombre y las personas creen que me conocen por las notas que doy, por los reportajes y te encaran ya pensando que saben quién sos, qué querés y a dónde vas. O quieren tener sexo en la primera cita, y a esta altura de mi vida a mí me interesan otras cosas". Respecto a su vínculo con el astrólogo, descartó cualquier romance al decir que "No, no, no, nunca pasó nada. Es un tipo súper interesante y somos muy amigos. Para mí la amistad, hoy por hoy es un territorio muy importante en mi vida".