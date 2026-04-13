La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Rawson avanza en una etapa clave, con el inicio del montaje de su estructura principal, luego de completar los trabajos iniciales de fundaciones y bases. Se trata de un proyecto estratégico que permitirá ampliar la capacidad de atención y modernizar la infraestructura sanitaria en San Juan.

El edificio estará compuesto por tres bloques funcionales: uno destinado a consultorios pediátricos, otro para atención de adultos y un tercer volumen de forma cilíndrica que incluirá una confitería. Hasta el momento, ya se finalizaron las fundaciones del sector pediátrico y comenzó la instalación de la estructura metálica de gran porte.

Actualmente, las tareas se concentran en el montaje de columnas tubulares de grandes dimensiones, que son trasladadas durante la madrugada para facilitar la logística y evitar complicaciones en el tránsito en la zona del hospital. Estas piezas son colocadas con camiones grúa de alta capacidad, en un proceso que requiere precisión y planificación.

El avance de la obra implica una coordinación constante entre la empresa contratista, el equipo del hospital y la inspección técnica, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y cumplimiento de los plazos establecidos.

El nuevo edificio permitirá mejorar los circuitos de atención ambulatoria, incorporando espacios más amplios, modernos y accesibles, adaptados a las demandas actuales del sistema de salud.

El proyecto contempla una superficie total de 6.445 metros cuadrados y se emplaza en la manzana delimitada por avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos. La estructura se desarrolla con un sistema metálico y cerramientos livianos, acompañado de cubiertas con paneles térmicos para optimizar la climatización.

Además, se prevén terminaciones de alta calidad, con revestimientos exteriores de tecnología Screenpanel y detalles en acero corten. En el interior, se instalarán paneles acústicos fonoabsorbentes en el salón de usos múltiples y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad.

Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad se ejecutan bajo estrictas normas técnicas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y seguro.

Esta obra se enmarca en el plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria impulsado por el Gobierno de San Juan, orientado a mejorar la calidad de atención y responder al crecimiento de la demanda en el sistema público de salud.