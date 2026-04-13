Robaron $10.000.000 de un Western Union en Villa Krause

Un importante robo se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en una agencia de Western Union ubicada en calle Mendoza, entre Devoto y Calvento, en el corazón del departamento Villa Krause. Los delincuentes sustrajeron aproximadamente $10.000.000 del comercio dedicado a los envíos de dinero.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la madrugada sobre la vereda oeste de calle Mendoza. Uno o más individuos, utilizando al menos una barreta, lograron violentar la puerta de ingreso al local comercial. Una vez en el interior, se dirigieron directamente a la zona donde se resguarda el dinero y se apoderaron del importante botín.

Previamente a cometer el ilícito, los ladrones cortaron el suministro eléctrico del comercio, una maniobra que les permitió ganar tiempo y actuar con mayor tranquilidad para llegar hasta el sector donde se encontraba el dinero sin que ningún sistema de alerta temprana se activara.

Fue recién cuando se accionó la alarma del local que los propietarios llegaron al lugar. Sin embargo, para ese entonces los delincuentes ya se habían dado a la fuga con el dinero.

Las autoridades ahora aguardan el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del local para determinar si se trató de una sola persona o de varias las que participaron en el golpe, así como para obtener otras pistas que permitan identificar a los responsables. La magnitud del monto sustraído y la planificación del hecho, que incluyó el corte de luz, indican que podría haber mediado un trabajo de inteligencia previo por parte de los asaltantes.

El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, que ordenó las primeras diligencias y el relevamiento de registros fílmicos en la zona para dar con el paradero de los delincuentes.