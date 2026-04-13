Quién es la famosa que sufrió bullying porque la apodaban "inodoro"

La referente de la movida tropical y actual panelista, Marcela Baños, compartió detalles profundos sobre su historia personal y las dificultades que enfrentó durante su etapa escolar. Criada en el barrio de Palermo e hija de un árbitro de fútbol, la locutora recordó que su paso por el instituto Santa Teresa de Jesús no fue sencillo debido a las constantes burlas vinculadas a su apellido.

"Nací y me crié en Palermo. Toda mi vida fue acá, en Palermo. Mi papá, Valentín Jorge, era árbitro de fútbol, también trabajaba en las compañías discográficas CBS y WEA y era vendedor de alfombras Meyer, con lo cual viajaba mucho por el resto de nuestro país. Y mi mamá, Marcela, laburaba en una compañía de seguros", relató la comunicadora al repasar sus orígenes y la influencia de su padre en su amor por la música.

A pesar de ser una alumna sumamente activa, presidenta del centro de estudiantes y voz principal del coro, el hostigamiento era una constante. "De chica sí. Con el apellido me jodían muchísimo y me decían: 'Al fondo a la derecha, retrete, inodoro'. O preguntaban: '¿A dónde está Marcela Baños?' y todos respondían: 'En el baño'. Alguna vez coincidió esa frase, claro. Debo reconocer que me jodía muchísimo", confesó sobre aquellos años de adolescencia donde sentía vergüenza al presentarse frente a los varones.

El malestar fue tal que la conductora evaluó seriamente la posibilidad de modificar su nombre artístico para dejar atrás las bromas. "Sí, sí, pensé en cambiarlo pero un día Matías Martín me dijo: 'No lo cambies'", recordó sobre el consejo que recibió mientras trabajaba como promotora. Según explicó, el periodista le señaló: "No te lo cambies porque es tu identidad".

Esa recomendación fue decisiva para Marcela, quien también priorizó el sentimiento de su progenitor. "Este pibe tiene razón. Y a mi papá le dolería mucho también si me lo cambio. Lo hubiera entendido, pero papá era de los de antes y me imaginaba su discurso: 'Es una puñalada en el pecho'. Me lo dejé y me la fumé. Me la re banqué", sentenció.

Hoy, con 50 años y una trayectoria consolidada, Baños mira aquel pasado con otra perspectiva y seguridad. "Fue muy gracioso cuando muchos años después y al día de hoy, escucho a una Moria Casán que me dice: 'Baños, Baños', como si nada. Pensar que antes me daba vergüenza y ahora nada, cero. Ya nadie me carga y más allá de eso, tengo la seguridad también necesaria para poder decir: 'Che, sí, es mi apellido y está todo bien'", concluyó.