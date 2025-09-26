Mundo > En Japón
Una madre confesó que ocultó el cadáver de su hija en un freezer por dos décadas
POR REDACCIÓN
Una mujer de 75 años, identificada como Keiko Mori, fue detenida en Japón tras confesar que guardó el cadáver de su hija durante dos décadas en el freezer de su casa. El hecho estremeció a la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, donde este jueves se dio a conocer el caso.
Según confirmaron fuentes policiales, Mori se presentó voluntariamente el martes pasado en una comisaría, acompañada por un familiar, y declaró que tenía el cuerpo sin vida de su hija en su domicilio. Al llegar al lugar, los agentes constataron la escena: el cadáver de una mujer adulta, arrodillada boca abajo dentro de un congelador, vestida con una camiseta y ropa interior.
La mujer aseguró que se trataba de su hija Makiko, nacida en 1975. También explicó que recientemente había perdido a su marido, a principios de septiembre, y que desde entonces vivía sola.
Un portavoz de la policía confirmó que “su descomposición estaba avanzada” y que el cuerpo llevaba al menos 20 años en ese estado. Hasta el momento, las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación, y la fiscalía ordenó realizar una autopsia para esclarecer el caso.
La confesión y el hallazgo generaron conmoción en la comunidad local y en todo Japón, donde el caso fue replicado por los principales medios internacionales.
