Un grupo de más de 60 vicedirectores de diferentes escuelas del Gran San Juan irá este martes al ministerio de Educación para pedir que les paguen el monto correspondiente a la hora extra de trabajo que implementó la cartera en buena partes de las escuelas de la provincia.

En contacto con DIARIO HUARPE, Mariam Gaffel, vicedirectora de la escuela Independencia Argentina de Rivadavia, explicó que al momento de implementar la hora extra que estableció el Ministerio de Educación de la Nación, en San Juan se firmó el decreto 1890- 2022 y luego se firmó el decreto 197-2023 modificatorio del anterior.

Gaffel explicó que en estos instrumentos legales se estableció el pago del monto equivalente a la hora extra que deben trabajar los docentes y directores que se desempeñan en las escuelas con jornada extendida, pero en el texto no se incluyó a los vicedirectores por lo que estos trabajadores no están cobrando un sueldo mayor, pese a que trabajan más tiempo.

Según contó, en la escuela en la que ella trabaja funcionan con actividades académicas en la mañana y en la tarde por lo que a diario ella trabaja una hora extra en la mañana y otra hora extra en la tarde. "Todos los días, trabajo dos horas que no me pagan, encima no sé si el seguro contempla este tiempo, si me pasa algo en el trabajo no sé si tendré cobertura", aseguró la educadora.

La vicedirectora agregó que hace tiempo que vienen reclamando que les paguen el monto de la hora extra e incluso agregó que el 1 de septiembre ella y otros docentes de Rivadavia se reunieron con la secretaria de Educación, Ana Sánchez que se comprometió a gestionar el pago de este ítem, pero hasta ahora no han tenido resultados.

La política de la hora extra en todas las escuelas de San Juan comenzó en agosto del año pasado y ya está vigente en casi todas las escuelas de los departamentos alejados, Gaffel explicó que, hasta donde ella sabe, los vicedirectores de estas escuelas del interior de la provincia tampoco habrían cobrado la hora extra. "Entiendo que los vices con radio cuatro no han cobrado por la hora extra y ya llevan más de un año implementando este cambio", aseguró la educadora.

Gaffel aclaró que este martes 7 de noviembre ella y otras docentes irán a solicitar una reunión en Educación, pero aseguró que no tienen una cita acordada, sino que se presentarán para tratar de que alguien los reciba y les dé "una respuesta".

Para finalizar la trabajadora aclaró que esta situación ya está en conocimiento de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), la docente explicó que presentaron notas en el gremio y les informaron de su situación aunque desconoce si los referentes del gremio realizaron algún reclamo o pedido ante el ministerio de Educación, "tampoco sabemos si este tema se trató en paritarias", concluyó la vicedirectora.