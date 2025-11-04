Una mujer de 24 años fue detenida este lunes por la mañana en una estación de servicio YPF ubicada sobre avenida Rawson, en Capital, luego de protagonizar un insólito episodio dentro del servicompras del lugar.

Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6:50 horas, cuando la joven ingresó al minimercado del Full Service YPF y tomó del mostrador una tableta de chocolate Milka de 55 gramos, que comenzó a consumir sin abonarla. Al ser advertida por el personal del local, intentó realizar el pago utilizando una tarjeta Mastercard Ualá, acompañada de un DNI a nombre de otra persona, identificado como Martín Exequiel Gómez Pérez.

Publicidad

El chocolate y la tarjeta junto al DNI que poseía la mujer y no pudo explicar su origen.

Ante la consulta de los empleados, la mujer manifestó que ambos documentos pertenecían a su hermano, aunque no pudo aportar ningún otro dato que confirmara esa relación. Al constatar la irregularidad y luego de que la acusada comenzara a insultar al personal, los trabajadores decidieron llamar al 911.

Minutos más tarde, arribó al lugar un móvil de la Comisaría 2ª, integrado por la oficial ayudante Florencia Aballay, el cabo Elías Chirioni y el oficial inspector Mauricio Morales, quienes procedieron a la aprehensión formal de la sospechosa.

Publicidad

La detenida fue identificada como Paola Beatriz Barrera, de 24 años, de Chimbas. Tras la intervención del ayudante fiscal de Flagrancia, se inició el procedimiento correspondiente bajo el nuevo sistema acusatorio.